Зеленский заявил, что ему "неинтересно" вести переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — отметил Зеленский в интервью Sky News, добавив, что он не хочет "воевать на территории России".
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Владимир Зеленский сам запретил вести переговоры с российской властью, поэтому возможности для возобновления диалога нет. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.