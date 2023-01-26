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26 января, 08:39

Зеленский заявил, что ему "неинтересно" вести переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — отметил Зеленский в интервью Sky News, добавив, что он не хочет "воевать на территории России".

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Владимир Зеленский сам запретил вести переговоры с российской властью, поэтому возможности для возобновления диалога нет. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.

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president.gov.ua

Александра Вишнякова

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