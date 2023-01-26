Зеленский заявил, что ему "неинтересно" вести переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — отметил Зеленский в интервью Sky News, добавив, что он не хочет "воевать на территории России".