Житель Подмосковья во время прогулки у реки нашёл заряженный пехотный огнемёт
На берегу реки в подмосковном Пушкине нашли заряженный реактивный пехотный огнемёт "Шмель"
Найденный в Московской области РПО "Шмель". Видео © Telegram / SHOT
Прохожий нашёл заряженный реактивный пехотный огнемёт "Шмель" на берегу реки Учи в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает SHOT.
Обнаружив оружие, мужчина позвонил в полицию со словами "кажется, там гранатомёт". Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что внутри РПО был боеприпас, а само оружие было приведено в "транспортировочное положение". Как именно огнемёт оказался у берега реки, не сообщается. Именно этим вопросом теперь и занимаются правоохранители.
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