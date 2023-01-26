Житель Подмосковья во время прогулки у реки нашёл заряженный пехотный огнемёт

Обнаружив оружие, мужчина позвонил в полицию со словами "кажется, там гранатомёт". Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что внутри РПО был боеприпас, а само оружие было приведено в "транспортировочное положение". Как именно огнемёт оказался у берега реки, не сообщается. Именно этим вопросом теперь и занимаются правоохранители.