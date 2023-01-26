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26 января, 08:54

В "Пари НН" опровергли информацию о подписании Артёма Дзюбы

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не подписывал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале нижегородцев.

"Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что "Пари НН" заключил контракт с Дзюбой, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, до конца сезона. Добавим, что вместе с нижегородцами на сборах работает экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков.

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Как рассказывал Лайф, не так давно Артём Дзюба выразил желание продолжить карьеру в одном из российских клубов. Последней его командой была турецкая "Адана Демирспор".

Артур Белкин

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