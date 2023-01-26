Сестра Кобзона опровергла сообщения о госпитализации вдовы артиста Нелли

Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель опровергла информацию о госпитализации вдовы артиста Нелли. Она сообщила, что та находится дома и чувствует себя хорошо, с ней ничего не случилось.

"Нелли Михайловна была на концерте Юрия Башмета, недавно вернулась. Если бы даже её госпитализировали, что из этого?! Пусть она живёт своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоится о ней, у неё есть люди, которые о ней заботятся", — сказала Кандель в беседе с "Вечерней Москвой".

Ранее в некоторых СМИ распространили информацию о том, что из-за проблем с сердцем 72-летняя вдова Иосифа Кобзона Нелли попала в больницу. Также утверждалось, что несколько дней назад она якобы чувствовала слабость, а позже обратилась за помощью к кардиологам в Москве.