В Mastercard подсчитали убытки из-за приостановки деятельности в России

В Mastercard рассказали, сколько потеряли из-за приостановки деятельности в РФ. Из опубликованной финансовой отчётности следует, что речь идёт о 30 миллионах долларов.

"Убыток <…> был напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России", — рассказали в компании.

Общие потери от ухода из России оцениваются в 67 миллионов — в основном речь идёт о расходах на персонал, однако компания зафиксировала прибыль в 37 миллионов из-за меньших выплат россиянам. Это повлияло на итоговый результат.