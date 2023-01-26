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26 января, 15:16

В Mastercard подсчитали убытки из-за приостановки деятельности в России

Mastercard заявила о потере 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России

В Mastercard рассказали, сколько потеряли из-за приостановки деятельности в РФ. Из опубликованной финансовой отчётности следует, что речь идёт о 30 миллионах долларов.

"Убыток <…> был напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России", рассказали в компании.

Общие потери от ухода из России оцениваются в 67 миллионов — в основном речь идёт о расходах на персонал, однако компания зафиксировала прибыль в 37 миллионов из-за меньших выплат россиянам. Это повлияло на итоговый результат.

Платёжная система Visa оценила сумму ущерба от ухода из России

Платёжная система Visa оценила сумму ущерба от ухода из России

Напомним, в марте платёжные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине. В связи с этим карты этих систем, выпущенные в РФ, перестали работать за границей.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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