В Mastercard подсчитали убытки из-за приостановки деятельности в России
Mastercard заявила о потере 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России
В Mastercard рассказали, сколько потеряли из-за приостановки деятельности в РФ. Из опубликованной финансовой отчётности следует, что речь идёт о 30 миллионах долларов.
"Убыток <…> был напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России", — рассказали в компании.
Общие потери от ухода из России оцениваются в 67 миллионов — в основном речь идёт о расходах на персонал, однако компания зафиксировала прибыль в 37 миллионов из-за меньших выплат россиянам. Это повлияло на итоговый результат.
Напомним, в марте платёжные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине. В связи с этим карты этих систем, выпущенные в РФ, перестали работать за границей.
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