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26 января, 15:04

"Роскосмос" показал фото айсберга размером с Лондон, отколовшегося от Антарктиды

<p>Снимок айсберга, сделанный российским спутником. Обложка © <a href="https://t.me/roscosmos_gk/8230" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Госкорпорация "Роскосмос"</p>

Снимок айсберга, сделанный российским спутником. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

В госкорпорации "Роскосмос" показали спутниковый снимок огромного айсберга, который недавно откололся от Антарктиды. Там подчеркнули, что российские спутники следят за объектом.

"Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Фотография, на которой виден объект, была сделана спутником "Метеор-М", его цель — наблюдение за глобальной, локальной облачностью, поверхностью Земли, а также ледовым и снежным покровом.

Появились кадры, как айсберг размером с Мальорку откололся от Антарктиды

Появились кадры, как айсберг размером с Мальорку откололся от Антарктиды

Напомним, площадь отколовшегося от Антарктиды айсберга — более полутора тысяч квадратных километров, что примерно равно размерам Лондона. По словам учёных, причиной события являются накопившиеся на нём за годы трещины.

Матвей Константинов

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