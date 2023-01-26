"Роскосмос" показал фото айсберга размером с Лондон, отколовшегося от Антарктиды
Снимок айсберга, сделанный российским спутником. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
В госкорпорации "Роскосмос" показали спутниковый снимок огромного айсберга, который недавно откололся от Антарктиды. Там подчеркнули, что российские спутники следят за объектом.
"Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Фотография, на которой виден объект, была сделана спутником "Метеор-М", его цель — наблюдение за глобальной, локальной облачностью, поверхностью Земли, а также ледовым и снежным покровом.
Напомним, площадь отколовшегося от Антарктиды айсберга — более полутора тысяч квадратных километров, что примерно равно размерам Лондона. По словам учёных, причиной события являются накопившиеся на нём за годы трещины.