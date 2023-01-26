"Роскосмос" показал фото айсберга размером с Лондон, отколовшегося от Антарктиды

В госкорпорации "Роскосмос" показали спутниковый снимок огромного айсберга, который недавно откололся от Антарктиды. Там подчеркнули, что российские спутники следят за объектом.

"Спутники "Роскосмоса" следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.