В Москве задержали уборщицу, укравшую перстни и серьги на 715 тысяч рублей
В Москве задержана сотрудница клининговой компании, которая вынесла из квартиры клиента ювелирные изделия на общую сумму 715 тысяч рублей. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", злоумышленницей оказалась 23-летняя уроженка одной из стран СНГ.
Украшения, которые сотрудница клининговой компании решила забрать себе. Видео © Пресс-служба столичного главка МВД России
Выйти на след девушки оперативникам не составило никакого труда. Дорогостоящие украшения были найдены в её съёмной квартире. Судя по опубликованным МВД кадрам, в числе краденого были различные кольца, серьги, браслеты, цепочки и перстни. Злоумышленница призналась в содеянном, но объяснить причины своего поступка так и не смогла.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", уборщице грозит до шести лет колонии. В настоящее время она находится под домашним арестом.
Ранее Лайф писал о том, что в Омске пьяный местный житель всю ночь пытался договориться с проституткой, однако вместо этого остался не только без плотских утех, но и без 600 тысяч рублей.
Кадр из видео. Пресс-служба столичного главка МВД России