Тюменец может отравиться в тюрьму после того, как его собака случайно застрелила рыбака

Суд Тобольска Тюменской области рассмотрит дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, собака которого случайно застрелила его друга. Всё случилось на рыбалке, куда приятели приехали с двумя лайками и сетями, при этом один из них взял с собой ещё и ружьё ТОЗ-34 12 калибра.

"Заряженное и не поставленное на предохранитель ружьё он положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину Маннуру М., и мужчина скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери", — сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Подчёркивается, что подсудимый грубо нарушил правило обращения с оружием. Заседание назначено на 6 февраля.