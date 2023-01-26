Тюменец может отравиться в тюрьму после того, как его собака случайно застрелила рыбака
В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака, задев спусковой крючок ружья
Суд Тобольска Тюменской области рассмотрит дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, собака которого случайно застрелила его друга. Всё случилось на рыбалке, куда приятели приехали с двумя лайками и сетями, при этом один из них взял с собой ещё и ружьё ТОЗ-34 12 калибра.
"Заряженное и не поставленное на предохранитель ружьё он положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину Маннуру М., и мужчина скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери", — сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Подчёркивается, что подсудимый грубо нарушил правило обращения с оружием. Заседание назначено на 6 февраля.
Лайф рассказывал, как житель Подмосковья убил бывшую жену и ещё несколько дней переписывался от её имени с дочерью, а тело прятал на балконе. На допросе он признался в содеянном, заведено уголовное дело.
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