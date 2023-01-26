Житель Подмосковья убил экс-супругу и несколько дней переписывался с дочерью от её имени

В подмосковных Мытищах задержан 45-летний москвич, который убил бывшую супругу и несколько дней от её имени общался с дочерью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

"В ходе допроса мужчина признал вину и сообщил, что 28 декабря 2022 года находился в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними в ходе распития спиртного произошёл конфликт. В процессе ссоры он нанёс женщине удар чайником по голове, после чего множество раз ножом по туловищу", — говорится в сообщении ведомства.

После расправы над бывшей возлюбленной злоумышленник спрятал её тело на балконе. Чтобы отвести от себя подозрения, в течение нескольких дней он переписывался с дочерью от лица убитой и уверял её, что мать якобы уехала в другой город. Уже после того, как потерпевшая перестала выходить на связь, родственники обратились в полицию. На мужчину завели дело по статье "Убийство", в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.