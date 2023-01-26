В ДНР заявили, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар

Российские военные перерезали трассу Покровск – Угледар в Донецкой Народной Республике, сейчас там идёт стрелковый бой. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Что могу сказать чётко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал: идёт стрелковый бой", — заявил он.