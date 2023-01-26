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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 12:13
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В ДНР заявили, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар

Российские военные перерезали трассу Покровск – Угледар в Донецкой Народной Республике, сейчас там идёт стрелковый бой. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Что могу сказать чётко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал: идёт стрелковый бой", — заявил он.

В ДНР сообщили о серьёзных боях на юго-востоке Угледара
В ДНР сообщили о серьёзных боях на юго-востоке Угледара

Напомним, утром 26 января появилась информация, что российские войска зашли в город Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ.

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Vk.com / Минобороны России

Артур Белкин
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