Юрист объяснил, как несмешная "шутка" с колыбельной может довести Слепакова до тюрьмы
Юрист Карабанов: Слепакову грозит до четырёх лет тюрьмы из-за песни о смерти солдата
По статье, нарушение которой могут инкриминировать комику Семёну Слепакову за песню о погибшем солдате в зоне СВО, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил учредитель Фонда защиты национального исторического наследия кандидат юридических наук Александр Карабанов.
"Сама песня имеет определённый сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации... [В СКР] должны провести следственную проверку и восстановить социальную справедливость через взыскание", — добавил он.
По словам юриста, финальное решение по данной ситуации остаётся за следователями. Вместе с тем Минюст может признать Слепакова иноагентом, если будет доказано финансирование комика из-за рубежа или выявятся его действия не в интересах России. Кроме того, Карабанов надеется, что правоохранители примут верное решение по делу артиста.
Напомним, Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, оскорбившей пользователей. Комик написал "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Сенатор Константин Долгов призвал лишить шоумена выступлений в РФ. А сегодня Фонд защиты национального исторического наследия заявил, что нужно поднять вопрос об уголовном деле против Слепакова.
ТАСС / Ura.ru / Natache