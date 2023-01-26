Юрист объяснил, как несмешная "шутка" с колыбельной может довести Слепакова до тюрьмы

По статье, нарушение которой могут инкриминировать комику Семёну Слепакову за песню о погибшем солдате в зоне СВО, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил учредитель Фонда защиты национального исторического наследия кандидат юридических наук Александр Карабанов.

"Сама песня имеет определённый сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации... [В СКР] должны провести следственную проверку и восстановить социальную справедливость через взыскание", — добавил он.

По словам юриста, финальное решение по данной ситуации остаётся за следователями. Вместе с тем Минюст может признать Слепакова иноагентом, если будет доказано финансирование комика из-за рубежа или выявятся его действия не в интересах России. Кроме того, Карабанов надеется, что правоохранители примут верное решение по делу артиста.