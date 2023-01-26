От морщин, рубцов и расширенных пор: 4 метода, которые помогут справиться с неровностями кожи

Неровности кожи являются атрофией, то есть локальным отсутствием кожных покровов. Это могут быть морщины различной глубины, рубцы постакне, расширенные поры и другое. Справиться с этим можно двумя путями — "выпариванием", то есть нужно убрать ткань с поверхности кожи, и выталкиванием изнутри. Об этом Лайфу рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич. Она также перечислила четыре метода борьбы с неровностями.

Так, справиться с подобными несовершенствами поможет шлифовка. Она может быть абляционной, когда ткани выпариваются и формируются микроотверстия кожи, или неабляционной. Во втором случае поверхность кожи остаётся неповреждённой, стимулируется синтез нового коллагена изнутри, тем самым вытаскивается дно атрофии, быстрее и легче проходит реабилитация, но результата ждать дольше. В качестве метода борьбы с неровностями Долбич также назвала филлеры.

Инъекции плотного геля гиалуроновой кислоты, который выкладывают под дно морщины или рубца, приподнимая его и делая их визуально менее выраженными. Анна Долбич Врач-дерматовенеролог, косметолог

Кроме того, можно воспользоваться инъекциями препаратов коллагена — коллоста, сферогеля и нития. Врач отметила, что это готовый стерильный раствор, который стимулирует фибробласты — клетки дермы — на производство нового качественного коллагена. А высыпания и бугорки на коже нужно убирать с помощью профессиональных чисток и корректировки домашнего ухода.

Косметолог при этом рекомендовала предварительно проконсультироваться с врачом-дерматологом и получить индивидуальный план лечения.