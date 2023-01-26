В Минобороны ФРГ не разделили эйфорию отдельных людей от отправки танков Киеву

Новоиспечённый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не понимает радости отдельных людей из-за отправки танков Украине. По его словам, речь идёт об использовании техники в условиях боевых действий.

"Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь [Украине] будут отправлены танки... Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий", — сказал он в эфире телеканала Die Welt.