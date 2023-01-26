В Минобороны ФРГ не разделили эйфорию отдельных людей от отправки танков Киеву
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не понимает радости от отправки танков Украине
Новоиспечённый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не понимает радости отдельных людей из-за отправки танков Украине. По его словам, речь идёт об использовании техники в условиях боевых действий.
"Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь [Украине] будут отправлены танки... Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий", — сказал он в эфире телеканала Die Welt.
Ранее стало известно, что Германия приняла решение одобрить отправку танков Leopard 2 Украине. Подобное решение приняли и США: Вашингтон направит ВСУ 31 танк M1 Abrams. Правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев.
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