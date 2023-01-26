В Госдуме не исключили появления маркировки дипфейков
В России уже в этом году может появиться маркировка дипфейков, заявил депутат от "Единой России" и заместитель главы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков", — сказал он в беседе с "Парламентской газетой".
Дипфейк — технология, позволяющая правдоподобно заменять или генерировать разные элементы аудио-, видео- и фотоконтента. Осенью ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж уже предлагал ввести такую маркировку. В своём обращении на имя главы Минцифры Максута Шадаева он предположил, что мошенники могут пользоваться инструментом в своих целях. О противодействии подобным явлениям задумались и во "ВКонтакте": там решили разработать сервис по распознаванию таких фейков.
LIFE / Александр Шалгин