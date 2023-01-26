В Госдуме не исключили появления маркировки дипфейков

В России уже в этом году может появиться маркировка дипфейков, заявил депутат от "Единой России" и заместитель главы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков", — сказал он в беседе с "Парламентской газетой".