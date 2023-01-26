Россиян предупредили о риске внезапной смерти из-за антибиотиков

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в интервью телеканалу "Звезда" предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма антибиотиков. Так, помимо устойчивости к антибактериальным препаратам человек может столкнуться с серьёзными осложнениями, вплоть до летального исхода, отметил специалист.

"Очень опасно колоть антибиотик на дому, потому что помимо возникновения резистентности сильной могут быть аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока и внезапной смерти", — сказал Осипов.

Также медик рассказал о так называемом антибиотике последней надежды. Причём этот мощный препарат назначают в определённых случаях и исключительно в стационаре. И даже такие сильнодействующие лекарства порой не могут справиться с инфекцией, так как пациент до этого бесконтрольно "лечился" антибиотиками, резюмировал Осипов.