Россиян предупредили о риске внезапной смерти из-за антибиотиков
Врач Осипов: Инъекция антибиотика на дому может обернуться внезапной смертью
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в интервью телеканалу "Звезда" предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма антибиотиков. Так, помимо устойчивости к антибактериальным препаратам человек может столкнуться с серьёзными осложнениями, вплоть до летального исхода, отметил специалист.
"Очень опасно колоть антибиотик на дому, потому что помимо возникновения резистентности сильной могут быть аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока и внезапной смерти", — сказал Осипов.
Также медик рассказал о так называемом антибиотике последней надежды. Причём этот мощный препарат назначают в определённых случаях и исключительно в стационаре. И даже такие сильнодействующие лекарства порой не могут справиться с инфекцией, так как пациент до этого бесконтрольно "лечился" антибиотиками, резюмировал Осипов.
Ранее в Минздраве сообщили, что почти половина принимающих антибиотики россиян занимается самолечением. В исследовании приняли участие 2725 человек, из которых 45,6% — мужчины и 54,4% — женщины.
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