Врач перечислила случаи, когда пациентам показан "отдых" от очков

Даже от людей со слабым зрением можно услышать такую фразу: "Не ношу очки, потому что при надевании их мышцы перестанут работать, и зрение будет продолжать падать". С этим не согласилась врач-офтальмолог Дарья Барышникова. Как пояснила она в беседе с Лайфом, никакой атрофии мышц из-за ношения очков не происходит, в то время как отказ от них, наоборот, вызывает сильное напряжение, вследствие которого могут появиться и дополнительные неприятные симптомы, такие как головная боль, быстрая утомляемость и головокружение.

Более того, когда детям прописывают очки, постоянное ношение порой просто необходимо, особенно если у ребёнка ещё идёт формирование зрительной системы и восприятия, говорит эксперт.

"Если пренебрегать постоянным ношением или использовать очки лишь периодически, есть риск усугубления состояния зрительных функций. У ребёнка могут появиться косоглазие, нарушение бинокулярного зрения, ухудшение зрения. Поэтому в таких случаях очки снимаются лишь на период сна", — предупреждает собеседница Лайфа.

Если говорить о взрослом пациенте, то здесь очки можно использовать по необходимости, если у него имеются миопия (она же близорукость) или гиперметропия (дальнозоркость) слабой степени. В этом случае их можно постоянно не носить, а надевать, лишь когда требуется высокая острота зрения вдаль, например за рулём или в кинотеатре.

"У людей после 40 лет наблюдается снижение зрения вблизи — при чтении, рукоделии и работах на минимальных дистанциях, это называется "пресбиопия", в таких случаях назначаются очки, но только при вышеуказанной зрительной нагрузке, так как при взгляде на более дальние дистанции зрение будет хуже, чем без очков, именно поэтому наши мамы и бабушки, например, при вышивании смотрят вдаль поверх очков или сдвинув их на нос", — отметила Барышникова.