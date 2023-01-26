Экс-управленец "Роскосмоса" заснул с сигаретой и погиб при пожаре в квартире

Бывший замдиректора департамента в "Роскосмосе", начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Павочка погиб в результате пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла утром 26 января. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, с которой уснул погибший. В результате пожара, кроме Павочки, никто не пострадал.