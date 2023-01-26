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26 января, 10:43
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Экс-управленец "Роскосмоса" заснул с сигаретой и погиб при пожаре в квартире

Бывший замглавы департамента "Роскосмоса" Павочка погиб при пожаре в квартире в Москве

Бывший замдиректора департамента в "Роскосмосе", начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Павочка погиб в результате пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла утром 26 января. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, с которой уснул погибший. В результате пожара, кроме Павочки, никто не пострадал.

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Ранее же Лайф сообщал, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Майя в Якутии.

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hs-industry.rudn.ru

Артур Белкин

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