"Идут до конца, несмотря ни на что": Представители каких знаков зодиака становятся лучшими руководителями

Люди, рождённые под знаками зодиака Весы и Козерог, могут стать лучшими руководителями. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

"Весы и Козероги, как правило, упёртые. Они идут до конца, несмотря ни на что, их главная задача — достичь цели", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

По словам астролога, у Весов очень развита нужная для руководителя рациональность, но при этом они способны сочувствовать, ощущают ответственность за других и всегда готовы помочь.

А вот Козерогам несвойственна эмпатия, считает специалист. Представители этого знака зодиака действуют чётко по регламенту, умеют держать большой коллектив, а также выполняют работу с профессиональной педантичностью. По словам Сохолтуевой, Козероги могут навести порядок даже на убыточном предприятии.

Астролог уточнила, что Весы и Козерог относятся к знакам кардинального креста, куда также входят Овен и Рак. Но последним двум гораздо меньше подходит руководящая роль.