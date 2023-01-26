Стало известно, когда ФРГ отправит танки Leopard 2 Украине

Германия отправит Украине танки Leopard 2 до конца марта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит издание Focus.

"Киев получит танки к "концу первого квартала", заявил Писториус во время визита в войска в Саксонии-Анхальт", — говорится в публикации.