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26 января, 10:18

Стало известно, когда ФРГ отправит танки Leopard 2 Украине

Focus: Глава Минобороны ФРГ пообещал отправить танки Leopard Украине до конца марта

Германия отправит Украине танки Leopard 2 до конца марта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит издание Focus.

"Киев получит танки к "концу первого квартала", заявил Писториус во время визита в войска в Саксонии-Анхальт", — говорится в публикации.

При этом на вопрос журналистов, было ли это своевременным решением Берлина для укрепления Украины, министр ответил положительно.

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Напомним, 25 января США заявили о поставке 31 танка M1 Abrams Украине, а Германия намерена передать 14 танков Leopard 2. Правда, последние боевые машины Киеву придётся ждать несколько месяцев. Кроме того, президент США Джо Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление.

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Getty Images / Sean Gallup

Светлана Оперук

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