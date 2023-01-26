Стало известно, когда ФРГ отправит танки Leopard 2 Украине
Focus: Глава Минобороны ФРГ пообещал отправить танки Leopard Украине до конца марта
Германия отправит Украине танки Leopard 2 до конца марта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит издание Focus.
"Киев получит танки к "концу первого квартала", заявил Писториус во время визита в войска в Саксонии-Анхальт", — говорится в публикации.
При этом на вопрос журналистов, было ли это своевременным решением Берлина для укрепления Украины, министр ответил положительно.
Напомним, 25 января США заявили о поставке 31 танка M1 Abrams Украине, а Германия намерена передать 14 танков Leopard 2. Правда, последние боевые машины Киеву придётся ждать несколько месяцев. Кроме того, президент США Джо Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление.
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