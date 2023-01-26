Патриарх Кирилл считает, что многим уехавшим из РФ нужна духовная помощь
Патриарх Кирилл призвал не судить однобоко об уехавших из России
Многим уехавшим из страны россиянам нужны духовная помощь и назидание, не стоит судить о них однобоко. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию... Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех", — сказал он на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.
Ранее патриарх Кирилл призвал к примирению русских, белорусов и украинцев. По его словам, три славянских народа должны остановить попытки междоусобной брани.
LIFE / Андрей Тишин