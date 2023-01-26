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26 января, 10:06

Патриарх Кирилл считает, что многим уехавшим из РФ нужна духовная помощь

Патриарх Кирилл призвал не судить однобоко об уехавших из России

Многим уехавшим из страны россиянам нужны духовная помощь и назидание, не стоит судить о них однобоко. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию... Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех", — сказал он на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.

Патриарх Кирилл: Любое желание уничтожить Россию будет означать конец мира

Патриарх Кирилл: Любое желание уничтожить Россию будет означать конец мира

Ранее патриарх Кирилл призвал к примирению русских, белорусов и украинцев. По его словам, три славянских народа должны остановить попытки междоусобной брани.

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LIFE / Андрей Тишин

Матвей Константинов

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