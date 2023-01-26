В Госдуме назвали разблокировку Трампа в соцсетях костью, брошенной "хозяевами мира"

Депутат Государственной думы Александр Толмачёв прокомментировал в беседе с Лайфом решение компании Meta* разблокировать аккаунты бывшего американского президента Дональда Трампа в соцсетях Instagram** и Facebook**.

"Такому проявлению "свободы" должны порадоваться некоторые наши сограждане, пока пребывающие за границей. Или не порадоваться, они же не любят Трампа. В нынешних моральных ориентирах либералов так просто не разберёшься", — отметил депутат.

Хотя, продолжил он, есть вещи более лёгкие для понимания. По словам Толмачёва, своим решением по Трампу Meta ярко продемонстрировала свою безграничную власть. Так, она по своему желанию то блокирует человека мирового масштаба, то восстанавливает. А основания для этого найдутся на ментальном уровне, как только примут решения те, кому это положено.

"Интересно, Трамп продолжит развивать собственные площадки для донесения информации или покорно примет кость, брошенную хозяевами виртуального (как минимум) мира?" — задался депутат вопросом.

Ранее сообщалось, что Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Instagram и Facebook. Теперь его странички можно посмотреть в этих соцсетях, но посты экс-президент США пока оставлять там не может.