Спортсменам из России и Белоруссии предлагают принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Там отметили, что верят в объединяющую силу спорта. В совете считают, что у всех спортсменов должна быть возможность участвовать в соревнованиях, независимо от национальности или гражданства.

"ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх", — сказано в сообщении.

В ОСА указали, что находятся в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования — их могут допустить до участия, но с ограничениями.