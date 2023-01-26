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26 января, 09:58

Спортсменам из России и Белоруссии предлагают принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Там отметили, что верят в объединяющую силу спорта. В совете считают, что у всех спортсменов должна быть возможность участвовать в соревнованиях, независимо от национальности или гражданства.

"ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх", — сказано в сообщении.

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В ОСА указали, что находятся в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования — их могут допустить до участия, но с ограничениями.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Международный олимпийский комитет предложил допустить до соревнований только тех спортсменов из РФ, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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