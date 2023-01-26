Кириенко: Выигрывает тот, кто предсказывает быстрые мировые изменения

Во времена стремительных мировых изменений выигрывает тот, кто понимает их специфику и может предугадать такие перемены. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на конференции "Сила — в знании!".

"Когда всё быстро меняется, выигрывает тот, кто понимает, как оно меняется, кто может предсказать, где эти изменения окажутся завтра", — указал он.

Кириенко выразил мнение, что все глобальные и необратимые мировые изменения — это время возможностей для России и каждого гражданина страны.

"Нельзя просто переждать, они происходят на наших глазах, а любые масштабные изменения — это всегда время вызова, но и время возможностей, время возможностей для России, для каждого из вас", — подчеркнул замруководителя АП РФ.