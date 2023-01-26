В Мюнхене задержали гражданина Германии по подозрению в связях с РФ
В Мюнхене полиция задержала гражданина Германии, его подозревают в госизмене и связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.
По данным ведомства, задержанный Артур Е. является сообщником арестованного ранее Карстена Л. Якобы он получил от последнего разведданные, которые позже передал в Россию.
Напомним, Карстена Л. задержали в конце декабря прошлого года в Берлине. Его подозревают в передаче российским спецслужбам информации, полученной в ходе службы в разведке.
Обложка ©
Shutterstock