В Мюнхене задержали гражданина Германии по подозрению в связях с РФ

В Мюнхене полиция задержала гражданина Германии, его подозревают в госизмене и связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

По данным ведомства, задержанный Артур Е. является сообщником арестованного ранее Карстена Л. Якобы он получил от последнего разведданные, которые позже передал в Россию.