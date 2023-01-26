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26 января, 09:31

В Мюнхене задержали гражданина Германии по подозрению в связях с РФ

В Мюнхене полиция задержала гражданина Германии, его подозревают в госизмене и связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

По данным ведомства, задержанный Артур Е. является сообщником арестованного ранее Карстена Л. Якобы он получил от последнего разведданные, которые позже передал в Россию.

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Напомним, Карстена Л. задержали в конце декабря прошлого года в Берлине. Его подозревают в передаче российским спецслужбам информации, полученной в ходе службы в разведке.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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