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26 января, 09:29

Песков ответил на вопрос о беседе Путина и главы Nord Stream 2 Варнига о целях СВО

Песков: Путин и глава Nord Stream 2 Варниг действительно общались

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова исполнительного директора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига о встрече с российским лидером Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине.

"Я только могу сказать, что, действительно, Путин и Варниг знакомы и они действительно общались", — подтвердил представитель Кремля.

Каких-либо подробностей об отношениях между российским лидером и главой Nord Stream 2 Песков раскрывать не стал.

Путин назвал защиту России и её жителей целью спецоперации на Украине

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Ранее Варниг в интервью газете Zeit рассказал о беседе в Москве с Путиным после начала СВО. По словам директора газопровода, он пытался узнать у российского лидера цель боевых действий на Украине. При этом Путин в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна". Отметим, что Варнинг является единственным немцем, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с РФ.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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