Песков ответил на вопрос о беседе Путина и главы Nord Stream 2 Варнига о целях СВО

"Я только могу сказать, что, действительно, Путин и Варниг знакомы и они действительно общались", — подтвердил представитель Кремля.

Ранее Варниг в интервью газете Zeit рассказал о беседе в Москве с Путиным после начала СВО. По словам директора газопровода, он пытался узнать у российского лидера цель боевых действий на Украине. При этом Путин в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна". Отметим, что Варнинг является единственным немцем, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с РФ.