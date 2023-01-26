Песков ответил на вопрос о беседе Путина и главы Nord Stream 2 Варнига о целях СВО
Песков: Путин и глава Nord Stream 2 Варниг действительно общались
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова исполнительного директора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига о встрече с российским лидером Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине.
"Я только могу сказать, что, действительно, Путин и Варниг знакомы и они действительно общались", — подтвердил представитель Кремля.
Каких-либо подробностей об отношениях между российским лидером и главой Nord Stream 2 Песков раскрывать не стал.
Ранее Варниг в интервью газете Zeit рассказал о беседе в Москве с Путиным после начала СВО. По словам директора газопровода, он пытался узнать у российского лидера цель боевых действий на Украине. При этом Путин в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна". Отметим, что Варнинг является единственным немцем, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с РФ.