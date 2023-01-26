Россиян защитят от просрочки с помощью технологий

В России с 1 февраля запустят эксперимент по внедрению системы, которая технически блокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Участие в эксперименте примут отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Как уточнили в кабмине, товары, которые не допустили к продаже, будут отслеживать с помощью средств маркировки системы "Честный знак". А среди табачной и никотинсодержащей продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Основная задача эксперимента заключается в том, чтобы отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между магазинами и информационной системой мониторинга за оборотом соответствующих товаров. Если всё пройдёт успешно, то в ближайшем будущем кассовые аппараты будут блокировать продажу незаконной продукции или с истекшим сроком годности.