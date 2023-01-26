В Кремле прокомментировали возможность смены статуса СВО
Песков: Вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине не стоит на повестке дня
В Кремле не рассматривают вопрос об изменении статуса специальной военной операции после поставок странами Запада танков на Украину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас на повестке дня нет такой темы", — подчеркнул он.
Как ранее сообщал Лайф, Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Позднее президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву 31 танка Abrams.
LIFE / Павел Баранов