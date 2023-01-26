Запад из-за танков уличили в повышении градуса противостояния с Россией
Дипломат Гаврилов: С поставкой танков Украине страны Запада переходят на новый уровень противостояния с Россией
С началом поставок танков Украине западные страны перейдут на новый уровень противостояния с Россией. Такое мнение выразил в эфире "России 24" глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он отметил, что если раньше его работа на переговорах строилась вокруг того, чтобы не допустить попадания в зоны конфликта стрелкового оружия и ПЗРК, то теперь Запад существенно повысил ставки.
"Раньше мы на переговорном треке занимались вопросами лёгкого стрелкового оружия, то есть предотвращением попадания такого оружия в зоны конфликтов, контролем за переносными зенитными ракетными комплексами. Были разработаны документы, но сейчас они все фактически отставлены в сторону, их просто Запад не соблюдает и действительно переходит на новый уровень", — заключил Гаврилов.
Напомним, накануне западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. Так, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. На фоне этих новостей президент Штатов Джо Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление.
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