Запад из-за танков уличили в повышении градуса противостояния с Россией

С началом поставок танков Украине западные страны перейдут на новый уровень противостояния с Россией. Такое мнение выразил в эфире "России 24" глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он отметил, что если раньше его работа на переговорах строилась вокруг того, чтобы не допустить попадания в зоны конфликта стрелкового оружия и ПЗРК, то теперь Запад существенно повысил ставки.