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26 января, 09:18

В Татарстане решили отказаться от переходного периода при переименовании должности главы

В Татарстане Госсовет в первом чтении принял законопроект о поправках в конституцию республики. Согласно им, предполагается отказ от переходного периода при изменении наименования должности президента региона на главу (раиса).

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Альберт Хабибуллин заявил, что принято решение применять новое наименование высшего должностного лица сразу после вступления в силу законопроекта.

Внести поправки предполагается всего в шесть из семи разделов конституции, а 25 норм предлагают признать утратившими силу.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, который вносит правки в конституцию региона. Согласно документу, предлагается изменить наименование высшего должностного лица с президента на главу (раиса) Республики Татарстан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отнестись к такому решению с уважением.

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VK / Государственный Совет Республики Татарстан

Илья Суриков

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