В Татарстане решили отказаться от переходного периода при переименовании должности главы

В Татарстане Госсовет в первом чтении принял законопроект о поправках в конституцию республики. Согласно им, предполагается отказ от переходного периода при изменении наименования должности президента региона на главу (раиса).

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Альберт Хабибуллин заявил, что принято решение применять новое наименование высшего должностного лица сразу после вступления в силу законопроекта.