Политолог указал на существенный результат в развитии инфраструктуры новых регионов РФ

Правительство России за короткий срок сделало большой вклад в восстановление мирной жизни на освобождённых территориях, невзирая на то, что идёт спецоперация. Сейчас процесс интеграции новых регионов активно продолжается: развивается инфраструктура, социальная сфера, а также оживает экономика и начинают работать государственные институты. На это обратил внимание член экспертного клуба "Дигория" Георгий Забаринский.

"Совокупно в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях отремонтировали около 570 километров дорог и 16 мостов. Не стоит обманываться скромными цифрами: если принять во внимание непрекращающиеся обстрелы и относительно недавнее вхождение территорий в состав РФ, получается существенный результат для граждан и предпринимательства. А как известно, от качества инфраструктуры зависят все стороны жизни людей — не просто так президент и правительство так много внимания уделяют строительству", — отметил он в беседе с Лайфом.

При этом Забаринский подчеркнул, что инфраструктуру не следует сводить исключительно к дорожному строительству. Под этим термином, в частности, подразумеваются коммуникации: свет, вода, связь и интернет, а также жилищное строительство и функционирование соцобъектов. Кроме того, в новых регионах восстанавливаются газовые сети, электросети и теплосети, регулярно поставляются новый общественный транспорт и различная коммунальная техника. Все эти, казалось бы, обыденные вещи с каждым днём делают жизнь россиян в новых регионах лучше и лучше, резюмировал наш собеседник.