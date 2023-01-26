AS: Супругу Икарди Нару заподозрили в измене с футболистом "Спартака" Бальде

"Прошлой ночью (во вторник, 24 января. — Прим. Лайфа) Ванда поссорилась с Мауро. Согласно тому что говорят мне из окружения Икарди, она сбежала с футболистом, бывшим товарищем по команде Икарди, Кейтой Бальде", — сказал он.

И это при том условии, что сенегалец состоит в браке уже восемь месяцев. По словам журналиста, Нара и Бальде уехали в Дубай, где остановились в роскошном отеле. Икарди узнал об их связи и поездке по расходам с банковской карты. Как указывает издание, путешествие и в самом деле было, Нара публиковала фото в соцсетях.