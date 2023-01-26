AS: Супругу Икарди Нару заподозрили в измене с футболистом "Спартака" Бальде
Супруга аргентинского нападающего "Галатасарая" Мауро Икарди Ванда Нара летала в Дубай с сенегальским футболистом московского "Спартака" Кейтой Бальде. Об этом сообщает AS со ссылкой на испанского журналиста Хорди Мартина.
"Прошлой ночью (во вторник, 24 января. — Прим. Лайфа) Ванда поссорилась с Мауро. Согласно тому что говорят мне из окружения Икарди, она сбежала с футболистом, бывшим товарищем по команде Икарди, Кейтой Бальде", — сказал он.
И это при том условии, что сенегалец состоит в браке уже восемь месяцев. По словам журналиста, Нара и Бальде уехали в Дубай, где остановились в роскошном отеле. Икарди узнал об их связи и поездке по расходам с банковской карты. Как указывает издание, путешествие и в самом деле было, Нара публиковала фото в соцсетях.
Ранее сообщалось, как колумбийская певица Шакира узнала об измене возлюбленного — испанского футболиста Жерара Пике, заметив, что кто-то съел её любимое клубничное варенье. Позднее спортсмен опубликовал фото с той самой любовницей.
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