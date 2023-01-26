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26 января, 08:55

Та, что любит клубничку: Пике впервые выложил фото со студенткой, с которой изменял Шакире

<p>Клара Чиа Марти и Жерар Пике. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3gerardpique</p>

Клара Чиа Марти и Жерар Пике. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3gerardpique

Испанский футболист Жерар Пике официально представил 23-летнюю возлюбленную, связь с которой стала причиной его расставания с певицей Шакирой. Спортсмен опубликовал фото с Кларой Чиа Марти, и за десять часов снимок набрал больше 2,5 миллиона лайков и 434 тысячи комментариев. При этом сам Пике не стал подписывать кадр — за него всё сказал влюблённый взгляд, а за его новую пассию — немного загадочная улыбка.

Впрочем, восхищённых комментов Жерару ждать не приходится: в основном под постом отмечаются люди, кто пришёл за сплетнями, и те, кто решил напомнить футболисту, как плохо он обошёлся с мамой своих сыновей. "Купи ей ещё клубничного варенья", "Ясно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo", "Всё равно с Шакирой ни одна не сравнится!" — вот что пишут юзеры.

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Ранее журналисты прознали, как именно Шакира уличила футболиста в изменах. Певица вернулась домой из путешествия и обнаружила, что любимого клубничного варенья в банке стало куда меньше, чем было до её отъезда. Так Шакира заподозрила, что благоверный завёл любовницу, ведь ни сам Пике, ни их сыновья такой джем не едят.

Марта Белова

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