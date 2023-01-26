Эти пять имён носят самые верные жёны на свете

Пока одни женщины никак не нагуляются, меняя кавалеров, словно перчатки, другие барышни мечтают о том, что семья всегда будет крепкой. Женщины со следующими именами не понимают, как можно быть неверными любимым мужчинам, с которыми состоят в браке и растят детей. Хотите никогда не думать об изменах и не подозревать в них суженую? Женитесь на девушках, которых назвали так.

5-е место: Анфиса

Анфиса может быть импульсивной и вспыльчивой. Такая мадам часто удивляет супруга непостоянством мнений и вкусов или необычными желаниями и требованиями. Но, какой бы страстной ни была носительница этого имени, на неверность не пойдёт. Пожалуй, это отличительная черта Анфисы: она может быть непредсказуемой во всём, кроме любви и преданности партнёру.

4-е место: девушка по имени Екатерина

Катя — девушка суровых взглядов. Такая жена посчитает поход налево в первую очередь унижением для себя. Фото © Unsplash

Уважающая себя Екатерина не станет играть на "два фронта". В глазах девушки любая измена — неуважение к себе и позор на всю жизнь. Когда носительница этого имени присматривается к кавалерам, то ищет не просто перспективного жениха, а мужчину, с которым будет по-настоящему интересно. То есть изначально Катя строит семью, в которой будет комфортно всем. Тогда ни она, ни партнёр не подумает о неверности.

3-е место: Ирина

Обладательница имени Ирина не терпит лжи и обмана, поэтому и сама не станет заниматься чем-то подобным. Можно даже сказать, что эта женщина искренне не понимает, как люди вообще решаются ходить налево. Ещё одна её отличительная черта — неумение льстить. Ира всегда доверяет партнёру, говорит правду, ожидая услышать то же самое в ответ, поэтому не пойдёт на предательство. Если в семье нет конфликтов и ссор, девушка по имени Ирина будет ласковой, тактильной и весёлой.

2-е место: женщина по имени Татьяна

Татьяна домовита и внимательна, любит ухаживать за мужем и никогда не решится на измену. Фото © Unsplash

Волевая Таня нередко выбирает себе вторую половинку сама. Она же потом и агитирует благоверного на брак. Носительница данного имени никогда не свяжет жизнь с недостойным, по её мнению, мужчиной, поэтому не видит смысла быть неверной тому, кого так долго хотела сделать своим. Татьяна домовита и внимательна, любит ухаживать и за супругом, и за общими детьми. В доме у Татьяны всегда царят уют и доброта.

1-е место: Любовь