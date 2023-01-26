Курт Веннер сделал себе имя рисунками на асфальте. И нет, на этот раз обошлось без вандализма.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Уже несколько десятилетий американец создаёт объёмные шедевры, которые ломают мозг любому прохожему.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

По официальной версии, увлечение Курта изобразительным искусством началось тогда, когда на улице он встретил художника, рисовавшего на асфальте ангела. Когда автор отошёл на перерыв, мальчик дорисовал его работе голову.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Курт начал рисовать, оттачивая мастерство. И вот к 16 у него уже был первый заказ, а в 17 стало понятно — хобби будет смыслом его жизни.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Веннер не был самоучкой: по-настоящему раскрыть его талант помогла Школа дизайна в Род-Айленде и Колледж дизайна Дома искусств.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Он успел поработать в NASA — рисовал концепты космических проектов, но в 1982-м всё бросил и уехал искать себя в Рим.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Но, конечно, одними рисунками на тротуарах не обходилось. В Италии гений пытался постичь классическую и современную скульптуру, писал картины маслом и даже успел побыть архитектором.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Призвания не пришлось ждать долго. Своими оригинальными работами художнику удалось привлечь внимание мировых СМИ, режиссёров и любителей искусства и, удача, даже тех, кто всегда был далёк от творчества.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

Теперь, когда его работы стоят дорого, Курт уже не использует обычные мелки.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art

По собственному специальному рецепту Веннер делает особенные краски, чтобы 3D-картины могли как можно дольше простоять под открытым небом.