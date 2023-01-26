10 объёмных рисунков, которые сломают вам мозг, ведь таких иллюзий вы ещё никогда не видели
Помните, как мы все в детстве мелками на асфальте рисовали нелепости, думая, что это пик изобразительного искусства? Так вот, о работах этого художника так можно сказать даже неиронично.
Курт Веннер сделал себе имя рисунками на асфальте. И нет, на этот раз обошлось без вандализма.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Уже несколько десятилетий американец создаёт объёмные шедевры, которые ломают мозг любому прохожему.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
По официальной версии, увлечение Курта изобразительным искусством началось тогда, когда на улице он встретил художника, рисовавшего на асфальте ангела. Когда автор отошёл на перерыв, мальчик дорисовал его работе голову.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Курт начал рисовать, оттачивая мастерство. И вот к 16 у него уже был первый заказ, а в 17 стало понятно — хобби будет смыслом его жизни.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Веннер не был самоучкой: по-настоящему раскрыть его талант помогла Школа дизайна в Род-Айленде и Колледж дизайна Дома искусств.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Он успел поработать в NASA — рисовал концепты космических проектов, но в 1982-м всё бросил и уехал искать себя в Рим.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Но, конечно, одними рисунками на тротуарах не обходилось. В Италии гений пытался постичь классическую и современную скульптуру, писал картины маслом и даже успел побыть архитектором.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Призвания не пришлось ждать долго. Своими оригинальными работами художнику удалось привлечь внимание мировых СМИ, режиссёров и любителей искусства и, удача, даже тех, кто всегда был далёк от творчества.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Теперь, когда его работы стоят дорого, Курт уже не использует обычные мелки.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
По собственному специальному рецепту Веннер делает особенные краски, чтобы 3D-картины могли как можно дольше простоять под открытым небом.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art
Wow
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3d.fine.art