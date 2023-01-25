Бузова и Кравец поиздевались над Давой в шоу "Конфетка", спалив его рандеву с королём эстрады

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала неожиданную историю из личной жизни на съёмках нового музыкального шоу "Конфетка" телеканала ТНТ. Обсуждая клип одной из участниц проекта, звезда, сама того не желая, случайно разоткровенничалась. "Девушка, которая видит за соседним столиком своего бывшего с парнем, всегда будет...", — после этих слов Бузовой не дали продолжить рассказ. Ведущие шоу просто не могли не прицепиться к словам, в итоге обсуждение превратилось в стёб над бывшем парнем Оли — певцом и блогером Давой Манукяном.

"Это не просто оговорочка, это реальный случай из твоей жизни? Только не начинай сейчас: "Нет, это было с моей подругой, она мне рассказала", — заявил Гарик Мартиросян. "Давай уж так: не с парнем, а с королём эстрады", — подлила масла в огонь Марина Кравец.

Ольга Бузова и Марина Кравец простебали Даву Манукяна на съёмках шоу "Конфетка". Видео © LIFE