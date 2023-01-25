Такое поведение выдаст женщину, которая завела любовника

Поведение женщины, которая пошла налево, зависит от многих факторов: её характера, эмоциональных и автоматических реакций, темперамента, убеждений, отношений с супругом или партнёром. Кроме того, влияет и ситуация, в которой дама находится в данный момент. Некоторые представительницы прекрасного пола, заведя интрижку на стороне, могут показывать недовольство или раздражение, другие станут счастливее или энергичнее или могут стать невозмутимыми и скрывать чувства. Как ведёт себя женщина, у которой появился любовник? Точно предсказать поведение без дополнительной информации о конкретной особе невозможно, заявила Лайфу психолог, психотерапевт Юлия Солис.

Случается, что женщины, у которых есть любовники, испытывают чувство вины или страха открытия тайных отношений. Они могут проявляться в стремлении к скрытности, избегании контакта с супругом, изменении поведения и интересов. Также дамы могут демонстрировать повышенное внимание к своему внешнему виду и заботу о себе, что может быть связано с желанием привлечь внимание тайного ухажёра. Но опять же, нельзя говорить о каком-то одном поведении: всё зависит от женщины и обстоятельств, в которых она находится, напомнила Солис.

Поведение женщины зависит и от личности, и от её отношения к любовнику. Некоторые дамы могут показывать и проявлять больше свободы и энергии, другие же могут быть застенчивыми или скрывать свои романтические взаимоотношения. В любом случае любовник может оказать влияние на её настроение и поведение Юлия Солис Психолог, психотерапевт

У мужа вполне есть основания что-то заподозрить, если жена ни с того ни с сего начинает уделять больше внимания своему гардеробу, снова красится, как в начале их романтических отношений, обновила причёску. Она также может быть более занятой, чем обычно, — всё из-за необходимости координировать своё время с любовником.

Женщина, которая разрывается между супругом и другим мужчиной, может продемонстрировать изменения в социальных и личных отношениях. Например, стать менее заинтересованной в общении с друзьями или семьёй. Или, наоборот, захочет проводить больше свободного времени с детьми и близкими, чтобы о её романтической связи никто не догадался.

Однако ещё раз хочу отметить, что каждая женщина может по-разному реагировать и вести себя в ситуации, когда появился любовник и когда его нет, и нет одного универсального поведения, которое может однозначно проявляться. Точно можно сказать только то, что появляется огонь в глазах и допустимая для каждой степень женственности Юлия Солис Психолог, психотерапевт