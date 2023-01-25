Нетребко разозлила земляков, нахамив в ответ на вопрос о нелюбви к русским на Западе

Известная оперная певица Анна Нетребко, которая уже оскорбляла россиян публично, опять пошла на конфронтацию с фанатами. Артистка вывалила в соцсети целую серию снимков и видео с бала Венского филармонического оркестра и получила сотни комментариев. И один из них явно задел диву. "Ань, ты же наша кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стрëмно как-то за тебя 😢", — поинтересовалась поклонница.

Нетребко парировала: "Вас — нет, меня — да! Не все, но очень многие любят. И большую и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани... Так что ваш стрём пусть с вами и останется 🥂".

Анна Нетребко с испанским оперным певцом, дирижёром Пласидо Доминго на балу Венского филармонического оркестра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago

После такого заявления разгневанные земляки камня на камне не оставили от певицы, которая перестала отвечать на подколы: "Как там у нас говорится: высоко взлетев — больно падать... Да уж, поражаюсь с Анны: вроде в Питере училась... а "деревенский менталитет" — повыпендриваться — остался... Грустно как-то... Зажралась она конкретно...", "Очень жаль, Анна, одним росчерком пера всё перечеркнули и показали своё отношение к России и к народу русскому, очень жаль, до сих пор я боготворила Вас, а теперь отпишусь. Очень разочарована в Вас".