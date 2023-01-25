7 неожиданных признаков, указывающих на то, что ваш муж — лентяй

Каким вам представляется ленивый мужчина? Наверное, это тот, кто всё время лежит на диване и приказывает жене принести чего вкусного, пока у него по телевизору идёт интересный футбольный матч. Доля правды в этом описании есть. Но определить, что благоверный оказался лежебокой, можно ещё и по следующим отличительным признакам. И некоторые из них вас удивят.

1. Супруг не намерен жить в балансе

Чтобы найти идеальный баланс, например, работы и отдыха, сначала нужно приложить усилия и методом проб и ошибок определить золотую середину. Лентяи и лежебоки вряд ли захотят заниматься подобным. Таким мужчинам проще отработать смену или даже переработать, чтобы потом отдыхать и под предлогом сильной усталости ничего не делать по дому.

2. Муж считает, что домашние обязанности — забота жены

Ленивые мужья часто перекладывают обязанности по ведению быта на жён. Фото © Shutterstock

Помимо того что размышлять так в XXI веке уже не очень вежливо, это ещё и показатель лени мужчины. Он банально не хочет тратить силы и время на уборку, готовку или стирку. А зачем напрягаться, если проще всего сказать, что подобное — чисто женские обязанности? Вот только партнёр, который по-настоящему любит вторую половинку, вряд ли будет искать предлоги, чтобы не помогать.

3. Виноваты всегда все, кроме него

Прислушайтесь как-нибудь к рассуждениям мужа о людях, добившихся успеха. Говорит ли он "Это случайность", "Кто-то вовремя помог, дал на лапу" или "Она удачно вышла замуж, и всё"? Если что-то подобное благоверный повторяет снова и снова о совершенно разных личностях, это может указывать на то, что сам он лентяй. Якобы не его вина, что на работе не повышают, ведь всегда есть кто-то со связями. А он, такой несчастный, уже десять лет на одном месте топчется. И кто в этом виноват? Кто угодно, но только не ваш муж.

4. Благоверный мечтает стать элитой, ничего не делая

Ленивцам свойственно мечтать, но даже не пытаться приблизиться к цели. Фото © Shutterstock

Есть два типа людей: кто мечтает и кто делает. Так вот, фантазёры и прокрастинаторы как раз зачастую оказываются теми ещё лежебоками. Нет ничего приятнее для таких личностей, чем развалиться на диване, смотреть в потолок и рассказывать жёнушке, какая жизнь у них начнётся потом, когда разбогатеют. Как этого добиться, благоверный не знает, но мечты стать элитой общества не отбрасывает.

5. Муж привык довольствоваться малым

Если вы никак не можете сагитировать вторую половинку пойти в ресторан или кинотеатр, это ещё не значит, что мужчина экономит деньги или, например, избегает людных мест. Подобное поведение может быть одним из признаков его лени. Мол, зачем выходить из дома, тратиться на билеты, если дома есть точно такой же телевизор, по которому показывают фильмы? Слишком лениво наряжаться, чтобы приехать в ресторан, поесть и отправиться восвояси, — ведь в квартире холодильник полон еды. А если нет, доставка исправит эту проблему.

6. Супруг выбрал простую профессию

Мужчина, которого можно назвать ленивым, скорее всего, выберет себе простую профессию. Фото © Shutterstock

Ленивые люди хотят облегчить себе жизнь, и нельзя сказать, что это считается чем-то негативным. Но если ваш муж не любит лишний раз напрягаться, он явно выбрал себе простую профессию. Его не будет мучить совесть за отлынивание от работы. Наоборот, такой человек постарается найти максимальное количество лазеек, чтобы отдыхать в офисных буднях.

7. Муж не выполняет обещания