10 случаев, когда пользователи Сети задумали переделать дела по дому, но всё пошло не по плану
Дела по дому — занятие специфическое, подойдёт далеко не каждому. Но не все могут себе позволить нанимать кого-то, поэтому на этой почве регулярно происходят фейлы. Собрали 10 смешных фотопримеров.
"У нас был матрас, так что мы решили просто купить кровать под него. С размерами что-то не вышло", — mybustersword.
Фото © Reddit / mybustersword
"Поставила духовку на режим самоочистки, надеясь, что формочки будут выглядеть как новые. Но забыла убрать силиконовые протекторы, и вот чем всё это закончилось", — Crohnies.
Фото © Reddit / Crohnies
"Подарили подсветку в унитаз, но её заглючило на красном, и теперь в туалет страшно зайти", — panoparker.
Фото © Reddit / panoparker
"Жена подумала, что табличка "Наслаждайся" подойдёт в наш туалет как нельзя лучше", — PaleMorningDude.
Фото © Reddit / PaleMorningDude
"Решила помочь по кухне. Разбила полку из холодильника..." — Wellthatsucks.
Фото © Reddit / Wellthatsucks
"Поскользнулся и случайно выбил кусок двери головой. Вернул всё в состоянии, как и было, скотчем", — hofong159.
Фото © Reddit / hofong159
"Только закончил ремонт на кухне и... разбил плиту", — 40ozT0Freedom.
Фото © Reddit / 40ozT0Freedom
"Уже почти собрал новую полку, как заметил ЭТО..." — the__6-1-4__ .
Фото © Reddit / the__6-1-4__
"Потратили 1100 баксов, чтобы заменить дверь, которая не закрывается до конца, на новую, которая всё так же не закрывается до конца", — Legitimate-BurnerAcc.
Фото © Reddit / Legitimate-BurnerAcc
"Несколько дней потратила на то, чтобы открыть это кресло... А его в комнату не протолкнуть", — sulsul_wyd.
Фото © Reddit / sulsul_wyd
Reddit / 40ozT0Freedom, panoparker