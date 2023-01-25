10 случаев, когда пользователи Сети задумали переделать дела по дому, но всё пошло не по плану

"У нас был матрас, так что мы решили просто купить кровать под него. С размерами что-то не вышло", — mybustersword.

Фото © Reddit / mybustersword

"Поставила духовку на режим самоочистки, надеясь, что формочки будут выглядеть как новые. Но забыла убрать силиконовые протекторы, и вот чем всё это закончилось", — Crohnies.

Фото © Reddit / Crohnies

"Подарили подсветку в унитаз, но её заглючило на красном, и теперь в туалет страшно зайти", — panoparker.

Фото © Reddit / panoparker

"Жена подумала, что табличка "Наслаждайся" подойдёт в наш туалет как нельзя лучше", — PaleMorningDude.

Фото © Reddit / PaleMorningDude

"Решила помочь по кухне. Разбила полку из холодильника..." — Wellthatsucks.

Фото © Reddit / Wellthatsucks

"Поскользнулся и случайно выбил кусок двери головой. Вернул всё в состоянии, как и было, скотчем", — hofong159.

Фото © Reddit / hofong159

"Только закончил ремонт на кухне и... разбил плиту", — 40ozT0Freedom.

Фото © Reddit / 40ozT0Freedom

"Уже почти собрал новую полку, как заметил ЭТО..." — the__6-1-4__ .

Фото © Reddit / the__6-1-4__

"Потратили 1100 баксов, чтобы заменить дверь, которая не закрывается до конца, на новую, которая всё так же не закрывается до конца", — Legitimate-BurnerAcc.

Фото © Reddit / Legitimate-BurnerAcc

"Несколько дней потратила на то, чтобы открыть это кресло... А его в комнату не протолкнуть", — sulsul_wyd.