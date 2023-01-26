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26 января, 09:32

Песков: Кремль сообщит, если Путин приедет в Волгоград на 80-летие Сталинградской битвы

Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет решение посетить памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", — отметил Песков.

Добавим, что мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде пройдут 2 февраля.

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Ранее Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести переговоры с Владимиром Путиным не требуют какой-либо реакции Кремля.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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