Песков: Кремль сообщит, если Путин приедет в Волгоград на 80-летие Сталинградской битвы

Кремль своевременно проинформирует, если президент России Владимир Путин примет решение посетить памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", — отметил Песков.

Добавим, что мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде пройдут 2 февраля.