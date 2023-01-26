От табуретки до мыши: Водонаева жёстко прошлась по изменившему Шакире Пике

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева высказалась о первом фото испанского футболиста Жерара Пике с новой девушкой — 23-летней Кларой Чиа Марти. Она назвала его бывшую Шакиру "табуреткой" и заявила, что мужчину характеризует его женщина.

"Шо та некрасивая, шо эта никакая. Мужчину характеризует его женщина. Пожил десять лет с табуреткой (пусть и мировой звездой), пора и до мышей [опуститься]. И ещё вот эта тенденция — публично побыстрее показать новую бабу — такой лошизм. С Пике всё понятно: категория "Даже в голодный год не дам", — написала Водонаева в телеграм-канале.