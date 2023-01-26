От табуретки до мыши: Водонаева жёстко прошлась по изменившему Шакире Пике
Водонаева назвала "лошизмом" фото Пике с любовницей
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева высказалась о первом фото испанского футболиста Жерара Пике с новой девушкой — 23-летней Кларой Чиа Марти. Она назвала его бывшую Шакиру "табуреткой" и заявила, что мужчину характеризует его женщина.
"Шо та некрасивая, шо эта никакая. Мужчину характеризует его женщина. Пожил десять лет с табуреткой (пусть и мировой звездой), пора и до мышей [опуститься]. И ещё вот эта тенденция — публично побыстрее показать новую бабу — такой лошизм. С Пике всё понятно: категория "Даже в голодный год не дам", — написала Водонаева в телеграм-канале.
О том, что у Жерара Пике есть любовница, Шакира узнала недавно. Вернувшись из путешествия, она заметила, что кто-то съел её джем. Позже она намекнула на это в своём клипе. Фото с новой возлюбленной футболист выложил сегодня. В комментариях фанаты единогласно заявили, что лучше Шакиры женщины нет.
LIFE / Марат Абулхатин