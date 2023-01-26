Россиянкам рассказали о проблемах со сном из-за менопаузы и способах борьбы с ними

Храп, эпизоды ночного удушья, депрессивное настроение и бессонница — всё это последствия менопаузы. Как с этим бороться, рассказала Лайфу руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

"Среди разнообразных симптомов климакса одними из ключевых являются расстройства сна, и в частности впервые возникшие храп и нарушение дыхания — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), — эпизоды остановки дыхания во сне, влияющие на уровень насыщения крови кислородом и в целом качество ночного сна", — объяснила специалист.

СОАС в большинстве случаев бывает после наступления менопаузы, им страдают 47–67% женщин. Храп и апноэ развиваются из-за постепенной утраты эластичности и тонуса слизистых оболочек, соединительной и мышечной ткани дыхательных путей на фоне снижения уровня гормонов.

Также у многих женщин начинаются сложности с засыпанием, ночное или раннее пробуждение — всё это тоже следствие гормонального дисбаланса. По словам Сурненковой, эстрогены действуют через мозговые структуры, ответственные за эмоции и поведение. Они повышают активность серотонина. Ряд клинических исследований указывает на положительный эффект применения заместительной гормональной терапии на настроение и чувство общего благополучия у женщин в постменопаузе, подчеркнула специалист.

Во время менопаузы, продолжила она, может появиться относительный андрогенный избыток, одним из проявлений которого является развитие метаболического синдрома. А он повышает риск сахарного диабета II типа в пять раз, а смерти — в три. Ещё одним симптомом метаболического синдрома является ожирение. По словам врача, риск апноэ связан с индексом массы тела. Дело в том, что избыточные жировые отложения могут накапливаться в области мягких тканей глотки, ухудшая дыхание.

"Среди жалоб преобладают храп, эпизоды ночного удушья, депрессивное настроение, нехватка или отсутствие сна", — подчеркнула Сурненкова.

На сегодняшний день заместительная гормональная терапия (ЗГТ) не имеет достоверно эффективных результатов. И СОАС не является показанием к её применению. Хотя, добавила врач, наличие этого расстройства должно учитываться при выборе лекарственного препарата.