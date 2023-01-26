"Калечит морально и физически": Названы опасные последствия частой мастурбации

Многие сексологи уверяют в абсолютной безопасности мастурбации, однако это далеко не так. Как бы странно или даже смешно это ни звучало, но самоудовлетворение медленно убивает организм мужчины, а если говорить об общественных последствиях этого физиологического явления — то и социум в целом. Об этом в беседе с Лайфом предупредил нейроучёный, специалист по оздоровлению Шакир Бабаев.

Согласно результатам медицинских исследований, в последние десятилетия у мужчин наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона. У некоторых двадцатилетних парней этот гормон и вовсе находится на уровне сорокалетних мужчин. Оказывается, как утверждает Бабаев, между подобными показателями и мастурбацией существует прямая связь. Дело в том, что во время оргазма у мужчин повышается уровень пролактина и снижается тестостерон. Но из-за частых мастурбаций, которые, в частности, провоцирует бесконтрольное распространение порнографических материалов, стремительно падает уровень главного мужского гормона.

Зависимость от порнографии становится очень сильной, не только способствуя снижению тестостерона, но и в целом понижая интерес молодого человека к миру вокруг него. В частности, порнография мешает молодым людям учиться, наслаждаться красотой природы, заниматься спортом и саморазвитием. Все мысли молодых людей сосредотачиваются вокруг порнографической тематики, мастурбации, что ещё больше калечит их и морально, и физиологически Шакир Бабаев Нейроучёный, специалист по оздоровлению