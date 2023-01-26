Бабушка-эгоистка и Гена-предатель: Психолог рассказала о недетских проблемах персонажей "Чебурашки"

Несмотря на общее настроение и внешний вид, художественный фильм "Чебурашка" поднимает ряд недетских тем для вполне взрослой аудитории, считает клинический психолог Арина Кейро. К примеру, не имеющая возможности часто видеться с внучкой Соней Римма потакает желаниям девочки, упуская правильный вектор воспитания.

Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб

"[Она] нарушает воспитательную деятельность ребёнка с раннего детства, и, соответственно, здесь имеет место некий эгоизм. Бесспорно, что персонаж бабушки отражает максимальное стремление уложиться в эти две недели, когда ей дают видеться с ребёнком на фоне испорченных отношений с сыном. Очень контрастно прозвучала её фраза: "Мне нужно было заниматься сыном, а не карьерой", — объяснила специалист Лайфу.

Римма. Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kinopoisk.ru

В определённый момент люди приходят к пониманию ошибок, но чаще это происходит поздно. Римма осознала, в чём была не права, и пытается исправиться в отношениях с внучкой, но тем самым нарушает воспитательный процесс. При этом есть в их доме ещё один "потакающий" персонаж — работник Ларион. Даже подлыми методами он старается угодить хозяйке, что, по словам Кейро, может идти из детства.

Ларион. Кадр из фильма "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kinopoisk.ru

"Здесь тоже идут факторы из детства — почему человек так себя ведёт. Как показывает практика, во всех сказках и реалиях жизни всё встаёт на свои места, все подводные камни всплывают. Как говорится в наших сказках, добро побеждает зло", — добавила специалист.

Не без проблем и семья Гены: дочь Татьяна, внук Гриша и зять Анатолий, который пытается воссоединить родных. Татьяна сталкивается с предательством родного отца, который не справился с потерей жены и отдал дочь в другую семью.

Чебурашка и Гена. Кадр из фильма © "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб

Гена тоже осознал свою ошибку и пытается всё исправить, быть рядом с дочкой. Нравоучительный вывод: не нужно предавать близких. С точки же зрения психологии поучительным является то, что именно ответственность и преданность, отображённые в Чебурашке, спасают людей и открывают им истину.

Здесь я бы выделила два момента, которые объединены общей фразой, когда он отдавал ребёнка и когда отдавал персонажа Чебурашку, предавая друга. Фраза звучала так: "Так будет лучше!" Здесь нет и тени заботы, что так действительно "может быть лучше", но скорее перекладывание ответственности на других людей. Он хотел исправить ситуацию в семье, наступая на те же грабли. Поэтому эта аллегория на самом деле звучит так: "Так будет легче не для кого-то, а для себя" Арина Кейро Психолог

Кейро также отметила, что образ Чебурашки подсказывает, что не нужно "ограничиваться думами", стоит буквально видеть сердцем. По её словам, важно концентрироваться не на допущенных ошибках, а на том, как их исправить.