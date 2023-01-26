Через "Госуслуги" хотят разрешить удалять персональные данные
Минцифры прорабатывает возможность удаления персональных данных через "Госуслуги"
Минцифры РФ разрабатывает функцию удаления через "Госуслуги" персональных данных, которые гражданин предоставил сторонним сервисам или сайтам. Об этом рассказал замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", — рассказал парламентарий.
А в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам отказаться от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг. Согласно документу, изображение лица и образец голоса будут размещаться и обрабатываться в государственной биометрической системе. Законом запрещается их передача за границу.
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