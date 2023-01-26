Через "Госуслуги" хотят разрешить удалять персональные данные

"Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", — рассказал парламентарий.