"Пускай снимает эта макака": Пассажиры самолёта S7 устроили скандал с расистскими оскорблениями

На борту самолёта, принадлежащего компании S7, началась потасовка из-за оскорбления на расовой почве. Судя по словесной перепалке, которая попала на видео, летящая из Таиланда женщина не смогла сдержать эмоций после того, как сидевший сзади мужчина начал пинать её кресло.

Конфликт из-за оскорбления на расовой почве на борту самолёта. Видео © VK / Айталина Фёдорова

Во время выяснения отношений возмущённая пассажирка назвала мужчину "узкоглазым", после чего начался скандал. К слову, мужчина в долгу не остался и обозвал обидчицу "макакой".

"Пускай эта *** не говорит, что я узкоглазый. <...> Я в свою республику лечу, почему я должен такое терпеть? <...> Пускай снимает эта макака", — возмущался пассажир.

В итоге дебоширов высадили из самолёта до взлёта. По всей видимости, их передали правоохранителям.