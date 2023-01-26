"Пускай снимает эта макака": Пассажиры самолёта S7 устроили скандал с расистскими оскорблениями
На борту летящего из Таиланда самолёта S7 начался скандал из-за расистского оскорбления
На борту самолёта, принадлежащего компании S7, началась потасовка из-за оскорбления на расовой почве. Судя по словесной перепалке, которая попала на видео, летящая из Таиланда женщина не смогла сдержать эмоций после того, как сидевший сзади мужчина начал пинать её кресло.
Конфликт из-за оскорбления на расовой почве на борту самолёта. Видео © VK / Айталина Фёдорова
Во время выяснения отношений возмущённая пассажирка назвала мужчину "узкоглазым", после чего начался скандал. К слову, мужчина в долгу не остался и обозвал обидчицу "макакой".
"Пускай эта *** не говорит, что я узкоглазый. <...> Я в свою республику лечу, почему я должен такое терпеть? <...> Пускай снимает эта макака", — возмущался пассажир.
В итоге дебоширов высадили из самолёта до взлёта. По всей видимости, их передали правоохранителям.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде из-за драки, после которой стало плохо беременной пассажирке. После приземления людей несколько часов не выпускали из салона. Оказалось, что у воздушного судна техническая неисправность. В итоге пассажирам злополучного рейса пришлось ждать новый борт, который авиакомпания отправила в Узбекистан.
Кадр из видео VK / Айталина Фёдорова