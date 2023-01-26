В Краснодаре мужчина два часа ходил с пулей у сердца, не желая беспокоить врачей и дочь

Житель Краснодара на протяжении двух часов ходил с пулей у сердца. Об этом сообщает Kub Mash. По информации телеграм-канала, 61-летний мужчина не сообщал о ранении родственникам и медикам, поскольку не хотел их беспокоить.

Известно, что краснодарец случайно выстрелил себе в левую часть груди, когда чистил найденный обрез. Он не стал сообщать о ранении в скорую — мужчина переживал, что медики не попадут к нему из-за запертой изнутри двери.

Дочери он тоже сообщил о случившемся не сразу. Через некоторое время после выстрела она сама позвонила ему, чтобы узнать, как у него дела, и сначала не поверила словам отца о ранении. Девушка отправила в дом родителя мужа, который обнаружил тестя лежащим на пороге дома. Раненого мужчину доставили в отделение реанимации.