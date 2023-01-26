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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 10:56
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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны. Так, за сутки силами ПВО удалось сбить самолёт Су-25 ВСУ в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.

"Также уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области", — отметил Конашенков в ходе брифинга.

Также за минувшие сутки силы ПВО перехватили семь снарядов от систем HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районе населённых пунктов Кременная (ЛНР), Куйбышево, Валерьяновка (ДНР), Новоуспеновка (Запорожская область) и Чаплинка (Херсонская область). Кроме того, в районе села Костогрызово под Херсоном удалось сбить американскую ракету HARM.

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Ранее стало известно, что в Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ. Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, до этого у них командный состав не погибал.

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Наталья Исакова
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