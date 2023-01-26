ВС РФ продолжили наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

В рамках СВО подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка и Левадное Запорожской области", — указал он.

Потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих. Также российские войска уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Представитель военного ведомства добавил, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции во время наступления на Донецком направлении. Там за сутки уничтожено свыше 40 военных ВСУ. Кроме того, ликвидированы боевая машина пехоты, две установки реактивных систем залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б", а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Конашенков уточнил, что в районе Константиновки Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов противника.