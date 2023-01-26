"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 11:07

Россия примет участие в выборах главы УЕФА

Россия имеет право принять участие в голосовании на выборах президента УЕФА, которые состоятся 5 апреля. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Голосование планируется провести на 47-м конгрессе Европейского футбольного союза. При этом отстранение наших клубов и сборных от турниров под эгидой УЕФА никак не влияет на возможность России принимать участие в выборах.

СМИ узнали, заинтересован ли УЕФА в возращении команд РФ в международные соревнования

СМИ узнали, заинтересован ли УЕФА в возращении команд РФ в международные соревнования

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА принял решение перенести матч за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров