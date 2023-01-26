Россия примет участие в выборах главы УЕФА

Россия имеет право принять участие в голосовании на выборах президента УЕФА, которые состоятся 5 апреля. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Голосование планируется провести на 47-м конгрессе Европейского футбольного союза. При этом отстранение наших клубов и сборных от турниров под эгидой УЕФА никак не влияет на возможность России принимать участие в выборах.